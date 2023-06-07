Дорогу жизни во Всеволожске Ленобласти расширят до 4-х полос

Дорога жизни во Всеволожске станет шире Фото: Олег ЗОЛОТО

Под Санкт-Петербургом, в городе Всеволожск Ленинградской области собираются расширить Дорогу жизни. Работы пройдут на участке от городской больницы до поворота на Щеглово. После реконструкции трасса станет четырехполосной. Об этом 7 июня 2023 года рассказали в администрации 47-го региона.

- Госэкспертизой одобрен проект реконструкции участка. Здесь будет четыре полосы движения, разделительная, освещение и тротуары. Реконструкция уберет пробку на Румболовской горе, в которой сейчас стоят водители этой части Всеволожского района, - рассказали в районной администрации.

Помимо того, что дорогу расширят, специалисты также уделят внимание и сохранению ее мемориальной составляющей. Напомним, что еще в мае была представлена концепция мемориально-ландшафтного комплекса. Когда начнутся работы, пока что не уточняется.