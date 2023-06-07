Пассажир такси погиб из-за столкновения машины с автовышкой в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге проводят проверку после гибели пассажира такси из-за дорожно-транспортного происшествия. Авария случилась около пяти часов утра 7 июня на путепроводе «Автово» на проспекте Маршала Жукова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Такси марки «Рено Логан» под управлением 38-летнего водителя по неустановленной причине совершило наезд на автовышку на базе автомобиля «ГАЗ», - говорится в сообщении регионального ведомства.

Мужчина, который находился на пассажирском сидении погиб на месте из-за полученных травм. Водитель автомобиля попал в больницу. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.