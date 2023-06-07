Мосты не будут разводить в Петербурге в ночь с 12 на 13 июня

В ночь с 12 на 13 июня мосты в Петербурге разводиться не будут Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В будущий понедельник, 12 июня 2023 года, страна отметит праздник - День России. В честь этого у работающего населения будет официальный выходной, а в Санкт-Петербурге в ночь на 13 июня не станут разводить мосты, чтобы жители города смогли спокойно гулять всю ночь напролет. Об этом сообщили в компании "Мостотрест".

- В ночь с 12 на 13 июня мосты разводиться не будут. Мосты не разводятся в связи с празднованием 12 июня Дня России. Напомним, что такой порядок установлен в Петербурге правительством города еще в 2006 году, - рассказали в компании.

В другие выходные дни мосты будут разводиться по графику, без каких-либо изменений.

Напомним, что также в Петербурге не разводят мосты и по другим официальным праздникам, таким как День города, либо праздник выпускников - "Алые паруса".