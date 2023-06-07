Движение в Петербурге ограничат в связи с проведением ПМЭФ с 8 июня

Во время ПМЭФ в Петербурге введут временные ограничения для наземного транспорта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня 2023 года пройдет XXVI Петербургский международный экономический форум. В связи с этом на ряде улиц в городе введут ограничения для движения транспорта. Причем, по многим дорогам ограничения введут уже с 8 июня. Об этом сообщили в комитете по транспорту Северной столицы.

- С 8 по 16 июня будет закрыт проезд по Петербургскому шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта. Также по 17 июня будет закрыт проезд по Стартовой улице от Быковской до Внуковской и на Домодедовской от улицы Пилотов до Внуковской, - сообщили в комитете.

Помимо этого с 8 по 17 июня будет запрещено останавливаться на улице Пилотов, Стартовой, Домодедовской и Внуковской. В период с 12 по 17 июня также будет введет запрет на остановку на 20 улицах в центре города, включая Исаакиевскую площадь, переулок Антоненко, Вознесенский проспект и многие другие.