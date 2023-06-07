Более 1 тысячи мини-автоматов Калашникова задержали на таможне Петербурга / Фото: СЗТУ

На таможне Санкт-Петербурга задержали крупную партию автоматов Калашникова. Правда, само орудие оказалось пластиковым и очень маленьким. Миниатюрки прибыли из Китая. В декларации было указано, что игрушечное оружие ввозится для минифигурок солдатиков. Об этом 7 июня 2023 года сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

- В ходе таможенного контроля должностные лица Котлинского таможенного поста обратили внимание, что среди ввезенных игрушек 1044 единицы копируют внешний облик автомата Калашникова, то есть являются сходными до степени смешения с зарегистрированным в Российской Федерации товарным знаком Калашникова, - рассказали в пресс-службе управления.

Сотрудники таможни направили письмо правообладателю с просьбой определить, является ли воспроизведение товарного знака законным, а ввезенный товар – оригинальной продукцией или подделкой.