Дмитрию Касинцеву, скрывавшему террористку Трепову в своей квартире, продлили арест в Петербурге

Парень останется под домашним арестом на все лето. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Выборгский районный суд Петербурга продлил меру пресечения Дмитрию Касинцеву, которого обвиняют в том, что он не сообщил о преступлении. По версии следствия, парень прятал в своей квартире террористку Дарью Трепову, которая устроила взрыв в кафе на Университетской набережной, где погиб военкор Владлен Татарский.

- Домашний арест продлили на три месяца, до 7 сентября, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, теракт в петербургском кафе произошел 2 апреля. Дарья Трепова подарила Владлену Татарскому статуэтку в виде золотого бюста, в которой находилась взрывчатка. Из-за взрыва военкор умер на месте. Более 40 человек пострадали.

Касинцев при этом не только одолжил Треповой свою квартиру, но и несколько раз сообщал недостоверную информацию о ее местонахождении.