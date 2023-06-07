10-летний мальчик на самокате попал под машину на Богатырском проспекте в Петербурге

Ребенка отвезли в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Школьник на самокате попал в дорожно-транспортное происшествие на Богатырском проспекте в Петербурге. 10-летний мальчик оказался под колесами автомобиля. Авария случилась около семи часов вечера 6 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 6 июня около 19:15 у дома 7 по Богатырскому проспекту 55-летний водитель автомобиля «Рено Логан», двигаясь по дворовому проезду, совершил наезд на 10-летнего мальчика, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Школьник ехал на самокате, родителей рядом с ним не было. Ребенка госпитализировали в больницу. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.