Мощная петарда взорвалась в руках 11-летнего школьника из Петербурга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Школьник из Зеленогорска попал в больницу с термическими ожогами. В руках 11-летнего мальчика взорвалась самодельная петарда. ЧП случилось в районе озера Красавица. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Двое пятиклассников решили проверить петарду. Ребенок достал ее из кармана и поджег спичками. Петарда взорвалась, а школьник получил ожоги лица, правой кисти, предплечья, - рассказал источник.

Пострадал только один ребенок. Его отвезли в детскую городскую больницу №1 в состоянии средней степени тяжести. Известно, что школьник воспитывался в полной семье. На учетах в ОДН и ПДН ребенок не состоит.

Напомним, ранее стала известна причина смерти 11-летнего мальчика в Ленобласти. Школьник умер из-за ударом током.