Герои специальной военной операции бесплатно получат землю в Ленинградской области

Герои СВО получат землю в Ленинградской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области будут бесплатно выдавать землю героям специальной военной операции. Такой законопроект, который был внесен губернатором региона Александром Дрозденко, 7 июня 2023 года приняли в трех чтениях на заседании в Законодательном собрании 47-го региона. Об этом сообщили в областной администрации.

- Ленинградская область в опережающем порядке приняла закон о бесплатном предоставлении земельных участков участникам СВО, награжденным государственными наградами и ведомственными наградами Минобороны РФ, - пояснил губернатор Александр Дрозденко.

Также он добавил, что проект данного закона был разработан еще весной по рекомендации президента.

На данный момент не сообщается, где именно будут предоставлять землю героям СВО, а также не указывается площадь самого участка.