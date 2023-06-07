Сообразительную кошку спасли из пожара в дачном доме в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спасатели в Ленобласти помогли смышленой кошке выбраться из пожара. Сообщение о возгорании поступило около семи часов вечера 6 июня. В СНТ «Восход» загорелся дачный дом с мансардой. Об этом сообщили в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности Ленобласти.

- Кошка в последний момент вылезла в окно и сидела на подоконнике, я ее заметил и вовремя успел оттуда снять и отдать соседям, - рассказывает начальник караула 104 пожарной части Леноблпожспас.

Хозяева жилья успели в суматохе забрать из дома только документы и собаку. Кошка в этот момент куда-то спряталась. Но, видимо, потом все поняла и показалась спасателям. По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал.