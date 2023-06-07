Мастер-классы по созданию этнических продуктов пройдут на площадке ПМЭФ-23. Фото: Росконгресс

На площадке Петербургского международного экономического форума проведут уникальные мастер-классы по созданию уникальных этнических продуктов. Напомним, в этот раз ежегодное событие пройдет в Северной столице с 14 по 17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Росконгресса.

- Желающие смогут изготовить брелок в технике ручного ткачества, подвески из соснового корня и полимерной глины «Морошка», камчатские браслеты из рыбьей кожи и подвески из рога оленя, - говорится в сообщении.

Кроме этого, на ПМЭФ покажут мастер-зону «Живая нефть» по созданию линогравюр с отпечатками нефти и изготовлению кулонов в виде сосудов с нефтью из Югры. Мастер-классы пройдут на площадке киностудии «Ленфильм» во все дни форума.