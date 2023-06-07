Рядом со станцией метро «Лесная» в Петербурге планируют построить бизнес-центр. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Земледельческой улице в Петербурге может появиться бизнес-центр. Построить там деловое здание хочет «Газпром». Компании принадлежит участок площадью более одного гектара. Об этом пишет «Деловой Петербург».

- Из отчетности компании следует, что прежний владелец участка ООО "Интранс" мог заработать на продаже земли около 173 миллионов рублей, - сообщает издание.

В начале текущего года «Газпром» купил здание паркинга площадью 48,2 тысячи квадратных метров на смежном участке. Сейчас в этом доме работает автотранспортное предприятие компании.

По мнению экспертов, на Земледельческой улице можно построить бизнес-центр площадью не менее 15 тысяч квадратных метров.