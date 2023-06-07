Сеть стрид-фуда под брендом легендарной пирожковой «Минутка» запустят в Петербурге

В Петербурге открывается стрит-фуд под брендом советской пирожковой Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге собираются возродить бренд легендарной пирожковой "Минутка". Кафе располагалось в доме 20 на Невском проспекте еще во время Ленинграда. Теперь же рестораторы решили вернуть знаменитое название и открыть сеть стрит-фуда. Меню будет частично повторять старый ассортимент. Об этом 7 июня 2023 года пишет РБК.

- Производство свое, пирожки будем производить и привозить в киоски несколько раз в день. Киоски "Минутки" будут площадью 18 квадратных метров, внутри есть посадка, — рассказал изданию Петербург Артем Балаев, один из авторов идеи.

Известно, что первоначальные инвестиции в проект запуска составят 30 миллионов рублей. На эти деньги будут открыты 10 киосков. Первые должны будут начать работать 14 июня на в "Севкабеле" и на улице Рубинштейна. Меню будет включать в себя хиты советских времен. Также можно будет полакомиться пончиками, ватрушками и ленинградскими пышками.