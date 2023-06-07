Фотографии разыскиваемого автомобиля, насмерть сбившего 10-летнего мальчика в Петербурге, появились в Сети

Водитель скрылся с места ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

В социальных сетях появились фотографии автомобиля, который насмерть сбил ребенка на Выборгском шоссе. Авария произошла около десяти часов вечера 6 июня. Десятилетнего мальчика отвезли на скорой в больницу, где он умер.

- Ребенок был с няней. После аварии женщина на такси повезла ребенка в больницу, - говорится в сообщении паблика «Дорожный инспектор» во ВКонтакте.

Известно, что машина ехала со стороны улицы Хо Ши Мина в сторону проспекта Луначарского. Мальчик с няней переходили дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу. Виновник ДТП уехал с места аварии.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Водителя автомобиля «ВАЗ-2115» разыскивают.