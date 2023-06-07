ЗакС Петербурга поддержал введение курортного сбора в городе

ЗакС поддержал введение курортного сбора в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Законодательное собрание Санкт-Петербурга окончательно приняло решение, что нужно вводить туристический сбор в городе. Нововведение поддержали депутаты на заседании, которое состоялось 7 июня 2023 года. "За" проголосовали 42 парламентария.

- Согласно тексту документа с 1 апреля 2024 года курортный сбор в размере 100 рублей в сутки должны будут платить совершеннолетние туристы, приехавшие в Петербург более чем на один день, - ранее рассказал депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Официально же курортный сбор для туристов в Петербурге начнет работать в октябре 2023 года. Однако пока что он будет в тестовом режиме, поэтому с приезжих в Северную столицу денег до апреля не возьмут. Все собранные деньги будут направлять на реконструкцию, реставрацию, благоустройство и ремонт Петербурга.