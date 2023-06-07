Мужчина два дня пытался вломиться в легендарный рок-магазин «Кастл Рок» в Петербурге / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который два дня пытался вломиться в легендарный магазин "Кастл Рок" на Лиговском проспекте. Его поймали при очередной попытке проникнуть в магазин через черный ход. Об этом 7 июня 2023 года рассказали в пресс-службе Росгвардии.

- Вчера около 22:30 правоохранителям поступила информация о попытке неизвестного проникнуть через черный ход в магазин на Лиговском проспекте. Наряд Росгвардии застал 54-летнего мурманчанина за слесарными работами по вскрытию металлической двери, - рассказали в пресс-службе ведомства.

У мужчины отобрали сумку с инструментами. Оказалось, что это было уже его вторая попытка взлома. До того он штурмовал магазин накануне, но тогда его спугнули прохожие люди.

Любителя рокерской атрибутики доставили в отделение полиции, где теперь ему предстоит разбирательство и уголовное дело.