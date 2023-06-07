Мигранты избили, связали и заперли мужчину в квартире в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мигранты незаконно удерживали в квартире мужчину. Вечером 5 июня они заперли его на Лифляндской улице, но перед этим избили и связали. Родственники обратились в полицию, и на следующий день пострадавшего нашли и отпустили. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

- В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении обвинения, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося и ищут всех возможных соучастников преступления. Расследование уголовного дела продолжается.