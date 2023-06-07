Съезд с Парашютной на КАД Петербурга полностью перекроют 12 июня

Съезд с Парашютной улицы на внешнее кольцо КАД полностью перекроют Фото: Олег ЗОЛОТО

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга полностью перекроют съезд с Парашютной улицы на севере города. Ограничение введут ночью 12 июня 2023 года в связи с работами по строительству автодорожного моста над трассой. Об этом автомобилистов предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- В связи с производством работ по монтажу карнизных блоков, выполняемых в рамках строительства путепровода над проезжей частью КАД, будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с Парашютной улицы на внешнее кольцо КАД, - сообщили в пресс-службе дорожников.

Съезд будет закрыт с 1:00 часа ночи до 5:00 часов утра. Работы специально будут проводиться в ночное время, когда интенсивность движения автомобилей минимальна. Специалисты будут монтировать огромные блоки с помощью крана. Поэтому движение будет остановлено в целях безопасности.