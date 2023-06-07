Прохождение диспансеризации на производстве организуют для работников оборонных предприятий Петербурга

Работники петербургских оборонных предприятий смогут проходить диспансеризацию на производстве Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге для работников оборонных предприятий введут возможность пройти диспансеризацию прямо на предприятии. Эту инициативу 7 июня 2023 года обсудили на заседании Оперативного штаба при участии губернатора Александра Беглова, руководителей исполнительных органов власти, силовиков и главы Законодательного собрания Александра Бельского.

- Медобслуживание работников предприятий оборонно-промышленного комплекса необходимо расширить. Это особенно важно при выполнении ими сверхурочных работ, - сказал градоначальник.

Вскоре медицинскую помощь сотрудникам оборонного производства будут оказывать на месте работы. Особенно это касается тех, кто занят на на работах с вредными или опасными производственными факторами. Помимо помощи, сотрудники производства могут проходить диспансеризацию и другие медицинские осмотры. Когда именно вступит в силу это нововведение, пока что не сообщается.