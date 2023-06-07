Уголовное дело после массовой драки со стрельбой из-за ДТП возбудили в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после стрельбы во время дорожного конфликта. Инцидент произошел около девяти часов вечера 5 июня на пересечении Муринской дороги и Пискаревского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 30-летний мужчина не менее двух раз выстрелил в двух братьев из травматического пистолета МР-80, а те в ответ его избили. Всех участников конфликта госпитализировали в больницы, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Полицейские отобрали пистолет, два патрона, три гильзы, пулю и автомобили «БМВ 3», «БМВ Х5» и «Мазда». Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.