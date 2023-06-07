В Петербурге будут судить медсестру, по вине которой 16-летняя пациентка лишилась руки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге будут судить сотрудницу больницы, которая травмировала 16-летнюю девочку в марте прошлого года. Медсестра неосторожно ввела лекарство в артерию правой руки пациентки. Из-за повреждений врачи были вынуждены ампутировать предплечье правой руки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

- Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Во время расследования специалисты провели судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что между действиями медсестры и проблемами со здоровьем пациентки есть прямая причинно-следственная связь.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.