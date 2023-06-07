Большегрузы разбились всмятку на КАД в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло на кольцевой автодороге в Петербурге около пяти часов вечера 7 июня. Авария случилась на внутреннем и внешнем кольце у съезда на Руставели. О случившемся рассказала очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во ВКонтакте.

- Подробности неизвестны, прямо перед нами фура снесла ограждение, упала стойка с верхними знаками, - говорится в сообщении в социальных сетях.

Есть ли пострадавшие в аварии - не сообщается. Но на опубликованных кадрах видно, как на трассе стоят два искореженных автомобиля, один из которых перевернулся через ограждение. В причинах и обстоятельствах аварии будут разбираться дознаватели.

Пользователи в комментариях переживают о водителях и пассажирах, которые могли пострадать в ДТП. Многие возмутились тем, что большегрузы ездят в крайнем левом ряду.