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НовостиПроисшествия7 июня 2023 14:46

Мужчина изнасиловал 16-летнюю сестру своей жены в Ленобласти

Девочка обратилась в полицию
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полицейские ищут подозреваемого.

Полицейские ищут подозреваемого.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти 16-летняя девочка заявила в полицию на мужа своей сестры. Она рассказала, что ночью он изнасиловал ее в поле. Все происходило около двух часов ночи 5 июня около деревни Торосово Волосовского района. Известно, что обвиняемому 29 лет. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Несовершеннолетняя обратилась в больницу, где у нее зафиксированы ушибы мягких тканей лица, головы, левого бедра, а также множественные ссадины рук, ног и тела, - рассказал источник.

Девочке оказали необходимую помощь и отпустили домой. 6 июня около восьми часов утра полицейские нашли «Форд Фокус», который принадлежит подозреваемому. Автомобиль стоял в 200 метрах от деревни Торосово. Сейчас полицейские продолжают поиски парня.