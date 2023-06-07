Один человек погиб и двое пострадали в жестком ДТП на КАД Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

Подробности жуткого дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу. Напомним, авария произошла вечером 7 июня около пяти часов на внутреннем и внешнем кольце кольцевой автодороги.

- На дороге столкнулись два грузовых автомобилей и легковая машина, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

- Прямо перед нами фура снесла ограждение, упала стойка с верхними знаками, - рассказала очевидец в социальных сетях.

В дорожно-транспортном происшествии один человек погиб и двое пострадали. На месте происшествия работали спасатели. Последствия аварии ликвидировали три машины и 15 сотрудников МЧС.

Причины и обстоятельства трагедии предстоит выяснить специалистам. Они же установят виновника ДТП.