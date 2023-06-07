Уличным музыкантам в Петербурге планируют предложить платить налоги. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Новый закон для уличных музыкантов начал действовать в Петербурге с 1 мая. Теперь желающим придется согласовывать свое выступление с районной администрацией. Исполнителям предложили около 200 локаций. Но на этом нововведения для них, возможно, не закончатся.

- Депутат ЗакСа Денис Четырбок не раз предлагал взимать с музыкантов налоги, однако инициатива пока не прошла. Также не удалось пока распространить на эту историю практику лицензирования, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

Мнения юристов на этот счет разделились. Одни считают, что доход музыкантов больше подходит под дарение, которое не облагается налогами. А другие выразили мнение, что творческие группы все-таки должны платить налоги, ведь деньги себе они зарабатывают.

Будет ли обсуждаться эта инициатива на заседаниях ЗакСа Петербурга – пока не известно. Сейчас музыканты могут бесплатно выступать на улицах города, требуется лишь согласование.