Депутаты «Единой России» из Ленобласти собрали гуманитарную помощь для эвакуированных жителей Белгородской области

Депутат ЗакСа Ленобласти Родион Ким занимается формированием новой партии гуманитарного груза. Фото: пресс-служба ЗакСа Ленобласти

«Единая Россия» собирает гуманитарную помощь для эвакуированных жителей Белгородской области. Первые 40 тонн продуктов, детского питания, предметов первой необходимости и бытовой химии уже привезли в регион. Еще около 100 тонн товаров туда приедут в ближайшие сутки.

- Сегодня общались с жителями прифронтовых районов, нужно буквально все. Одежда, постельные принадлежности, бытовая химия. Список самого необходимого формируется, - сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В Ленобласти депутаты от «Единой России» перечислили собственные деньги в специальный фонд помощи. Некоторые и них этим не ограничились и оказали дополнительную посильную помощь.

- Сейчас я занимаюсь формированием новой партии груза, она предназначена пострадавшим белгородцам. Отправим генераторы, необходимые вещи, постельное белье, и конечно продукты, - рассказал депутат Законодательного собрания Ленобласти Родион Ким.

В отделении партии рассказали, что вскоре будут обрабатывать заявки от нуждающихся и помогать им необходимыми вещами.