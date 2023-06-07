Количество пробок в центре Петербурга сократилось на 18,5% из-за платных парковок. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Платные парковки постепенно захватывают всю территорию города. Но благодаря им прослеживается положительная тенденция в дорожной обстановке. В будние дни в рабочее время заторов стало на 18,5 процентов меньше. А в Петроградском и Василеостровском - на 12,5 процентов.

- Также сократился и вечерний час пик, в феврале он длился на 40 минут меньше обычного. В комитете по транспорту тенденцию связали со снижением числа припаркованных на улице машин и их более быстрым выездом в спальные районы, - пишет «Петербургский дневник».

В комитете по транспорту рассказали, что загруженность улиц в зоне платной парковки на 50 процентов меньше, чем в центральной планировочной зоне. Петербуржцы стали чаще пользоваться общественным транспортом: число поездок на метро выросло на 13 процентов.