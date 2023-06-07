Двух человек госпитализировали в среднетяжелом состоянии после ДТП на КАД Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

Полиция устанавливает обстоятельства и причины смертельного ДТП на КАД Петербурга. Напомним, что жуткое столкновение произошло 7 июня около пяти часов вечера на 32 километре внутреннего кольца. Известно, что один человек погиб на месте, а еще двух пострадавших – 41-летнюю женщину и 35-летнего мужчину – госпитализировали в состоянии средней тяжести в одну из больниц города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Грузовик «Вольво» влетел во встречную фуру с цистерной с водой. Участником ДТП стала и легковушка «Хонда СRV», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Оказавшаяся в ненужное время в ненужном месте машина впечаталась в отбойник, опрокинула знаки, установленные вдоль трассы, и, уже тормозя, немного вылетела на встречную полосу. Пострадавший в столкновении «КамАЗ» же вместе с цистерной опрокинулся на бок.