Двухгодовалый малыш выпал из окна девятого этажа в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Погожий летний день обратился для семьи из Ленинградской области трагедией. Ребенок выпал из окна многоквартирного дома в Мурино. Как сообщили следователи, происшествие случилось днем 7 июня. Из-за невнимательности мамы, двухлетний малыш выпал из открытого окна девятого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ленобласти.

– Правоохранители проводят проверку из-за гибели ребенка, – уточнили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, днем малыш находился со своей матерью в квартире одного из домов в Мурино. Женщина оставила открытым окно, чтобы проветрить помещение. Из-за ее недосмотра, ребенок и получил многочисленные травмы, которые к сожалению, оказались несовместимы с жизнью. Тело малыша обнаружили под окнами многоквартирного жилого дома.