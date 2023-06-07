ФАС сняла ограничения X5 Retail Group на открытие новых магазинов спустя четыре года в Петербурге

ФАС сняла ограничения X5 Retail Group на открытие новых магазинов спустя четыре года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сняла ограничения с российской компании розничной торговли X5 Group. Теперь в Петербурге появятся новые точки «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика». Об этом пишет «Ъ-СПб» со ссылкой на пресс-службе компании.

– В фирме рассматривают возможность запуска в Северной столице сети дискаунтера «Чижик», – цитирует представителя ритейлера издание.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе компании, рынок торговли продовольственными продуктами региона за минувший 2022 год сильно разросся и показал положительную динамику. Из-за этого доля рынка X5 Group снизилась. Напомним, что фирма потеряла возможность открывать новые магазины в 2019 году в связи с превышением максимально возможной доли рынка в 25 процентов.

Ранее spb.kp.ru писала, что ФАС разрешила российской чайной компании выкупить фабрику Lipton в Петербурге.