Житель Ленобласти заколол мужчину и отправился на 11,6 года в колонию строгого режима. Фото: Артем КИЛЬКИН

Зимой три года назад житель Ленобласти поссорился со своим знакомым. Из-за конфликта 39-летний обвиняемый взбесился и неизвестным колющим предметом ударил его в шею. От полученной травмы оппонент скончался на месте. За убийство местный житель отправился в колонию строгого режима на 11,6 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

– Прокурор во время заседания суда поддержал выдвинутое обвинение, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили правоохранители, в ночь с 7 на 8 февраля 2020 года двое мужчин вместе выпивали в бане на улице Кузнечной деревни во Всеволожском районе. Но по какой-то неизвестной причине приятели поругались. Тогда конфликт из словесной перепалки перерос во вполне настоящий бой. В приступе ярости обвиняемый заколол своего знакомого.