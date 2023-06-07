Без вести пропавшую 87-летнюю пенсионерку два дня ищут в Петербурге

Без вести пропавшую 87-летнюю пенсионерку два дня ищут волонтеры. Фото: Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры добровольческого отряда «ЛизыАлерт» вновь отправились на поиски пропавшего пожилого человека. Так, накануне в Петербурге пропала 87-летняя пенсионерка. И спустя двое суток ее местоположение по-прежнему неизвестно. Об этом в официальном сообществе ВКонтакте сообщили сотрудники поисково-спасательного отряда.

– Помогите найти человека! Женщина не ориентируется в пространстве, – уточнили волонтеры.

По социальным сетям уже разлетелись ориентировки на пропавшую. Среди отличительных примет в посте указали рост около 165 сантиметров, худощавое телосложение, каштановые с проседью волосы. Как сообщили родственники, на руку женщины ранее наложили гипс. В день пропажи на ней была темно-синяя куртка, синие штаны, коричневые полуботинки, сине-белая шапка. С собой женщина унесла серую сумку, которую она обычно перекидывала через плечо.