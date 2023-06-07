Уголовное дело завели на насмерть сбившего 9-летнего ребенка водителя из Петербурга

Уголовное дело завели на насмерть сбившего 9-летнего ребенка петербуржца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело из-за нарушения правил дорожного движения завели на водителя из Петербурга. По словам следователей, мужчина поздним вечером, 6 июня, находился за рулем автомобиля и двигался по Выборгскому шоссе. Проезжая мимо одного из домов, он сбил 9-летнего ребенка. Из-за полученных травм несовершеннолетний пострадавший скончался. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Петербургу.

– Юный житель Северной столицы переходил дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Когда мужчина понял, что наехал на переходящего дорогу несовершеннолетнего, поспешил скрыться с места преступления. Пострадавшего ребенка доставили в больницу, где он и скончался. Спустя некоторое время правоохранители задержали 35-летнего мужчину. Подозреваемого доставили к следователю. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.