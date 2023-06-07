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НовостиОбщество7 июня 2023 18:48

60-летнего инвалида ошибочно признали умершим в Петербурге

Прокуратура добивается признания его живым
Элеонора КУРЮМОВА
60-летнего инвалида ошибочно признали умершим в Петербурге.

60-летнего инвалида ошибочно признали умершим в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге инвалида второй группы по ошибке признали умершим. И даже выдали свидетельство о смерти. Прокуратура, чтобы защитить права пострадавшего, подала иск об аннуляции акта в местный суд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

– 60-летний петербуржец ранее подал заявление. Из-за произошедшего правоохранители организовали и провели проверку, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Оказалось, что некоторое время назад мужчина находился на стационарном лечении в одном из медучреждений. Там его ошибочно признали умершим. Из-за этого инвалида лишили прав на получение помощи и пенсионных начислений. Более того, он не смог, как сообщили в пресс-службе, осуществлять свои гражданские права.

Сейчас прокуратурой района ведется работа по восстановлению прав и социальных гарантий мужчины.