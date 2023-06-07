Пожар в нежилом здании на проспекте Непокоренных тушили два часа в Петербурге

Пожар в неэксплуатируемом здании на проспекте Непокоренных тушили два часа в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечер 7 июня в Калининском районе местные жители провели с «огоньком». Очевидцы сообщили в 19:31 на пульт пожарных о мощном возгорании в девятом доме на проспекте Непокоренных. Свидетели происшествия рассказали, что всю округу заволокло запахом гари и плотными клубами дыма. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Петербурга.

– Сведения о пострадавших не поступали, – уточнили спасатели.

Оказалось, что разъяренное пламя возникло в неэксплуатируемом здании. Там огонь охватил площадь около 100 квадратных метров. Чтобы усмирить бушующую стихию, на место прибыли 20 спасателей на четырех пожарных машинах. В течение двух часов сотрудники МЧС боролись с горячими языками пламени. И только к 21:26 последние угольки наконец-то затухли.

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