Мужчину приговорили к 3,5 годам колонии за хранение наркотиков и пьяную езду в Ленобласти

Жителя Ленобласти приговорили к 3,5 годам колонии за хранение крупной партии наркотиков и пьяную езду. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителя Ленобласти осудили на 3,5 года колонии строгого режима. Его обвинили одновременно по двум статьям: за хранение крупной партии наркотиков и пьяную езду. Как рассказали правоохранители, сбывать психотропные вещества мужчина не собирался. Веса приговору добавил также отказ 27-летнего водителя проходить медицинское освидетельствование. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

– В декабре прошлого года мужчина сел за руль пьяным. Ранее на него уже составляли аналогичный протокол, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Но это его не остановило от управления иномаркой. Уехать далеко нарушитель не успел. Жителя Ленобласти задержали сотрудники полиции. В машине они нашли крупную партию наркотиков, которую изъяли из оборота.

Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года. Кстати, транспортное средство осужденного конфисковали и передали в собственность государства.