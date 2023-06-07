Неврологи из Мариуполя и ДНР будут стажироваться в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ведущие специалисты-неврологи из города-побратима Мариуполя, а также Донецкой Народной Республики будут стажироваться в Городском центре по лечению рассеянного склероза в Петербурге. Он существует на базе городской больницы №31. Делегация прибыла в Северную столицу 7 июня для участия в международном конгрессе. Кстати, он начнет свою работу на уже 8 числа. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Петербург поддержит городу-побратим и новые регионы для эффективной борьбы с заболеванием, – уточнил губернатор города на Неве Александр Беглов.

Он также добавил, что в региональном центре ежемесячно проходят лечение около двух тысяч человек, в том числе и из других субъектов России. Врачи помогают им восстановить утраченные навыки, улучшить качество жизни, вернуться к привычному ее образу.

Кстати, это первое в России отделение, оказывающее специализированную помощь пациентам с заболеваниями ЦНС.