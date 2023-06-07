Видео момента смертельного ДТП на КАД в Петербурге появилось в Сети. Фото: vk.com/spb_today

Смертельное ДТП произошло на КАД Петербурга 7 июня во второй половине дня. Из-за столкновения между двумя большегрузами погиб водитель «КамАЗа». Еще двух человек госпитализировали в среднетяжелом состоянии в одну из больниц города. Видеозапись с регистратора одного из мимо проезжающих автомобилей появилась в телеграм-канале «Мегаполис».

– Автору видео невероятно повезло. Он не только не попал в саму аварию, но и смог осуществить маневр вправо. Хорошо, что в округе не было машин, – прокомментировала читательница канала.

Напомним, что жуткое столкновение произошло на 32 километре внутреннего кольца. События на видеозаписи развиваются стремительно: грузовик «Вольво» вылетел на встречку и врезался в «КамАЗ», опрокинув его. Грузовики снесли и установленные на трассе знаки. А легковая «Хонда СRV» по несчастливой случайности оказалась поблизости. Она впечаталась в отбойник и выехала на встречную полосу.