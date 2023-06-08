Поток астероидов появится над Петербургом в ночь с 7 на 8 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ночь с 7 на 8 июня на небосводе Петербурга можно будет увидеть поток астероидов. К Земле в эти сутки приблизится метеоры Ариетиды. Они ежегодно проходят около планеты с 22 мая по 2 июля. Влетать в земную атмосферу небесные странники будут со скоростью 39 километров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс.Погоды».

– Аналитики сервиса подсчитали, жители каких крупных городов России смогут увидеть пролетающий над землей дождь из метеоров, – уточнили в пресс-службе компании.

Больше всего повезло таким городам как Петербург, Москва, Новосибирск, Барнаул, Иркутск, Томск, Кемерово и Новокузнецк. В назначенную ночь здесь ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Как сообщили аналитики, лучше всего можно будет наблюдать погодное явление в 30–40 километрах от города. При хорошей видимости местные жители смогут заметить от 60 до 80 метеоров за час.