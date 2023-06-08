Жесткая авария произошла на Софийской улице в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Жесткое ДТП произошло во второй половине дня на Софийской улице. Там, у 43-го дома, столкнулись лазурный автобус и белая «Киа». На фото с места происшествия видно, что к пострадавшим уже приехали две кареты реанимации и фельдшера скорой помощи. Об аварии сообщили очевидцы, приложив к посту в группе «ДТП и ЧП | Петербург» снимки пострадавших машин.

– И меньше недели прошло с последнего столкновения. Для живущих на Софийской улице пора специальные пропуска выдавать, чтобы могли до домов добраться, – посетовала одна из пользовательниц социальной сети ВКонтакте.

На кадрах с места аварии видно, что из-за удара передний бампер легковушки искорежен почти под ноль. Железо помяло от крыльев автомобиля до кончика номерного знака. Кстати, его на фотографии вообще не наблюдается. У автобуса же слегка задело багажник и заднюю фару.