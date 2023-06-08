Без вести пропавшую 46-летнюю женщину три недели ищут в Петербурге

Без вести пропавшую 46-летнюю женщину три недели ищут волонтеры. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В официальном сообществе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» не прекращается поток сообщений о пропаже людей в Ленобласти и Петербурге. Так, накануне добровольцы сообщили об исчезнувшей три недели назад 46-летней женщине в Северной столице. Как сообщили родственники, она ушла из дома 17 мая и по-прежнему ее местоположение неизвестно.

– Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе, – обратились спасатели к неравнодушным людям.

Ориентировки на женщину уже во всю разлетелись по социальным сетями. На них волонтеры указали несколько отличительных примет: рост около 170 сантиметров, полное телосложение, черные глаза и каштанового цвета волосы. Как сообщили близкие, в день пропажи на разыскиваемой была зеленая куртка и черные штаны. С собой петербурженка взяла черный рюкзак. Всю известную информацию, как всегда, можно сообщить по телефону горячей линии 8 800 700 54 52 или 112.