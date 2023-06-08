Дожди и до плюс 20 прогреется в Петербурге 8 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге к концу недели начала исправляться погода. В четверг, 8 июня 2023 года, температура воздуха поползет вверх и впервые за долгое время достигнет отметки в плюс 20 градусов. Но к вечеру снова дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня большую часть дня Северная столица проведёт под влияние довольного сухого теплого сектора циклона. И только вечером скажется приближение холодного атмосферного фронта. В такой ситуации в регионе ожидается переменная облачность, ближе к вечеру местами пройдут кратковременные дожди, - сообщил синоптик.

Днем температура поднимется до плюс 18-20 градусов, по Ленинградской области от 17 до 22 градусов тепла. Ветер пока холодный, северо-западный 4-9 метров в секунду.

В пятницу кратковременные дожди, преимущественно ночью и в начале дня, и понижение температуры до плюс 14-16 градусов.