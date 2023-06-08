«Теплосеть» проведет гидравлические испытания в четырех районах Петербурга 8 июня

«Теплосеть Санкт-Петербурга» проводит испытания в четырех районах города Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продолжается проверка теплосетей после зимнего периода и подготовка всем систем теплоснабжения к новому отопительному сезону. В четверг, 8 июня 2023 года, компания "Теплосеть" проведет гидравлические испытания сразу в четырех районах Северной столицы. Об этом предупредили в пресс-службе.

- 8 июня "Теплосеть" испытает тепловые сети на плотность и прочность в Адмиралтейском, Центральном, Московском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга. Температура воды в тепловых сетях не превышает 40 градусов, - пояснили в компании.

В центре города проверки затронут Большую Конюшенную улицу, Итальянскую, Чайковского, Моховую, Пестеля, набережную Фонтанки, Мойки и канала Грибоедова, а также многие другие улицы и площади.

Специалисты напоминают, что в случае вытекания воды нельзя приближаться к этому месту, а следует сообщил в аварийную службу.