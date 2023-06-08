Дополнительные рейсы из Петербурга в Сургут запустили с 7 июня

Стало известно о запуске дополнительных рейсов из Петербурга в Сургут Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из Санкт-Петербурга запустили дополнительные рейсы в Сургут. Их будет выполнять авиакомпания "Россия". Таким образом частота полетов из Северной столицы в крупнейший город Ханты-Мансийского автономного округа достигнет 10 раз в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании 7 июня 2023 года.

- "Россия" запустила дополнительный рейс из аэропорта Пулково в Сургут по средам, пятницам и воскресеньям, - говорится в сообщении компании.

Новый рейс из Петербурга назначен на 11:15 часов с прилетом в Сургут в 16:40 часов. В обратном направлении рейс отправится в 17:35 часов с прилетом в пункт назначения в аэропорт Пулково в 19:05 часов. Время везде указано местное.

Полеты по маршруту Санкт-Петербург – Сургут выполняются на Суперджет 100 в моноклассе с возможностью выбора тарифа Комфорт.