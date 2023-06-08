Дорожники восстановили проезд на КАД Петербурга после жесткого ДТП с грузовиками / Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад

Жесткая смертельная авария произошла днем 7 июня 2023 года на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга. На трассе недалеко от Мурино столкнулись два грузовых и два легковых автомобиля. В аварии погиб один человек и двое пострадали. Столкнувшиеся автомобили перегородили дорогу так, что проезд долгое время был закрыт. Лишь к 7 часам утра 8 июня дорожники смогли восстановить проезд. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- По состоянию на 7:00 8 июня движение автомобильного транспорта по основному ходу КАД в месте ДТП полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме. Автомобильного затора нет. В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения поврежденная в результате ДТП опора была демонтирована, осевое барьерное ограждение восстановлено, - рассказали в пресс-службе.

Поврежденные автомобили эвакуировали с места аварии. Проезжую часть очистили от песка, который вывалился из кузова одного из грузовиков.