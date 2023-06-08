Главный синоптик Петербурга Колесов предупредил о заморозках в Ленобласти с 10 июня Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с конца мая 2023 года температура воздуха постоянно ниже плюс 20 градусов, в отдельные дни держится на уровне всего плюс 10 градусов. Казалось бы, что погода начала становиться лучше. Но по данным главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, с 10 июня снова придут заморозки, как минимум в Ленинградскую область.

- Температура воздуха в Санкт-Петербурге завтра днем будет опять в районе плюс 15 градусов. Ну а дальше заморозки, 10 июня по северу области, а 11 и даже 12 более серьезные до минус 1-3 градусов на востоке области, - сообщил синоптик.

В Петербурге в выходные погода будет получше. Ожидается, что будет сухо, солнечно и безветренно. Ночами еще холодно, но в дневные часы до плюс 17-22 градусов.

Сегодня в ночь снова приходит с севера холодный атмосферный фронт, который принесет дожди кратковременного характера.