Супружеская пара развратила девочку-школьницу в Петербурге

Молодая пара развращала девушку-подростка в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге супружеская пара развратила девочку-подростка. 22-летний оператор строительной компании и его безработная 23-летняя жена решили разнообразить свою личную жизнь, но для этого решили использовать несовершеннолетнюю, за что теперь им грозит уголовное дело. Об этом 8 июня 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 16-летняя девочка познакомилась с молодой парой около месяца назад. В ночь с 19 на 20 мая она отпросилась у матери отправиться к новым знакомым с ночевкой, - рассказал источник.

В гостях супруги напоили школьницу, а также дали ей какой-то наркотик. После этого они по очереди совершили в отношении несовершеннолетней действия сексуального характера. Затем супруги стали заниматься сексом на глазах у подростка.

Перепуганная девочка не сразу смогла рассказать об этом родным. Она поделилась историей с сестрой, та рассказала маме, а родительница уже обратилась в полицию. Проводится проверка.