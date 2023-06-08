14-летняя школьница отравилась, отпив из бутылки незнакомца в Ленобласти

13-летняя школьница отравилась, отпив из бутылки незнакомца в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Кировском районе Ленобласти школьница отравилась неизвестным веществом. Инцидент случился вечером 7 июня на территории скейт-парка в Отрадном. 13-летняя девочка выпила из бутылки незнакомца, и ее состояние ухудшилось. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

- По данному факту следственным отделом по городу Кировск Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области организована доследственная проверка, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сейчас школьница в удовлетворительном состоянии, врачи оказали ей необходимую помощь. Следователи тем временем устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев. Специалисты также оценят работу органов системы профилактики.

По предварительной информации, в бутылке были намешаны наркотики.