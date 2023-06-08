Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 июня 2023 7:27

14-летняя школьница отравилась, отпив из бутылки незнакомца в Ленобласти

Все произошло на территории скейт-парка
Анастасия НУРАДИЛОВА
13-летняя школьница отравилась, отпив из бутылки незнакомца в Ленобласти.

13-летняя школьница отравилась, отпив из бутылки незнакомца в Ленобласти.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Кировском районе Ленобласти школьница отравилась неизвестным веществом. Инцидент случился вечером 7 июня на территории скейт-парка в Отрадном. 13-летняя девочка выпила из бутылки незнакомца, и ее состояние ухудшилось. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

- По данному факту следственным отделом по городу Кировск Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области организована доследственная проверка, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сейчас школьница в удовлетворительном состоянии, врачи оказали ей необходимую помощь. Следователи тем временем устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев. Специалисты также оценят работу органов системы профилактики.

По предварительной информации, в бутылке были намешаны наркотики.