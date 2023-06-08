Мужчине прострелили голову возле магазина в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге произошла стрельба после конфликта между двумя мужчинами. Инцидент случился вечером 7 июня 2023 года в Красносельском районе, рядом с одним из сетевых магазинов. В итоге пострадал 26-летний парень, которому прострелили спину и голову. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 19:15 часов в полицию Красносельского района поступило сообщение о том, что у дома 22 по улице Маршала Захарова, у сетевого магазина, стреляют. Прибыв на место наряд полиции установил, что между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из них несколько раз выстрелил в голову и спину своему 26-летнему оппоненту, после чего с места происшествия скрылся, - рассказали в полиции.

Пострадавшего парня в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Стрелка на данный момент разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.