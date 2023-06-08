Жителей Петербурга предупредили о появлении воронят во дворах

Петербуржцев попросили не трогать появившихся во дворах воронят / Фото: Каждой твари по паре

Во дворах Санкт-Петербурга начали появляться воронята. Серые вороны, как правило, гнездятся в городских дворах. Пока что птенцы, хоть и очень крупные и заметные, еще не умеют летать и добывать себе пропитание, поэтому за ними пристально следят взрослые особи, которые, в том числе, и защищают их. Об этом 8 июня 2023 года рассказал биолог Павел Глазков.

- С этого момента родители кормят и оберегают своих слетков вне гнезда. Пока птенец не научится летать, может пройти несколько недель. Если у Вас во дворе появился такой вороненок, в Вашей помощи он не нуждается. Всё, чем можете ему помочь, это не беспокоить его, - отметил специалист.

Он добавил, что лучше даже не приближаться к вороненку, так как это чревато нападением его родителей, которые в любую секунду могут атаковать, чтобы защитить свое чадо. Особенно внимательными надо быть за детьми и собаками.